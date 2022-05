Contrasto all’uso di droga, la Polizia tiene la conferenza nella scuola

Nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare la legalità sul territorio, personale del Commissariato di P.S. di Formia, nella mattinata odierna, ha tenuto una conferenza dal titolo “Uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Conseguenze fisiche, psicologiche e giuridiche”.

L’incontro segue l’intervento effettuato presso la scuola Tallini – il 24 marzo u.s. con la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato – che ha portato alla segnalazione amministrativa di due studenti minori per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ed è stato organizzato in collaborazione con la Dirigente scolastica dell’ Istituto Tecnico per Geometri “B. Tallini” di Formia (LT), Prof.ssa Rossella Monti e con il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Formia dott. Nunzio Manciagli.





All’incontro hanno partecipato anche i medici dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, Dott. Osman Coletta – tossicologo e la Dott.ssa Daniela Cesarale – psicologa.

L’iniziativa è stata seguita da circa 100 studenti con modalità in presenza nell’aula magna della scuola ed on-line, con collegamenti diretti dalle classi.