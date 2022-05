Zeppieri al Roland Garros, l’esordio slam con il temibile Hurkacz

La storia dei qualificati in uno slam è sempre una scommessa. Perché puntualmente si rischia di incorrere in un big difficile da affrontare.

Così è stato per Giulio Zeppieri, classe 2001, che dopo il bel percorso nelle qualificazioni e aver centrato il primo torneo slam della carriera, si trova di fronte il numero 13 del mondo e numero 12 del tabellone, il polacco Hubert Hurkacz che l’anno scorso ha disputato le Finals di Torino tra i migliori 8 del mondo. Insomma, non cosa di poco conto.





Ma Zeppieri, ha dalla sua più di qualche arma: da una parte il non aver nulla da perdere in un match che ovviamente vede il polacco favorito e dall’altra la superficie. Quest’anno Hurkacz ha fatto vedere qualcosa di buono sulla terra, arrivando anche in semifinale nel master 1000 di Madrid dove è stato poi sconfitto da Djokovic ma tutti sanno che il “rosso” non lo vede proprio a suo agio. A proposito di terra battuta, agli internazionali di Roma il suo cammino si è fermato ai 32esimi di finale contro il belga Goffin. Stesso turno che ha visto uscire il tennista di Latina che si era ben misurato con il russo Khachanov.

L’esordio slam per Zeppieri, salvo cambi di programma, dovrebbe avvenire nella giornata di domenica 22 giugno.

Un’eventuale incredibile vittoria potrebbe addirittura regalare un derby al secondo turno del torneo parigino se l’italiano Cecchiato riuscisse ad avere la meglio sullo spagnolo Andujar.