Centro anziani a Itri: nuovo presidente e riorganizzazione

Nuovo direttivo per il Centro unico per gli anziani di Itri.

Giovanni Nofi ne è stato eletto presidente con 110 preferenze. Soddisfazione per questa nuova riorganizzazione arriva dall’assessore alle politiche sociali Mario Di Mattia, che da tempo lavora per il rilancio di questo importante centro.

“Faccio i miei auguri di buon lavoro al neo presidente Nofi” dichiara l’assessore Di Mattia, che continua “spero che il rilancio del centro parta sin da subito, data la sua importanza e rilevanza in ambito sociale. Soprattutto dopo due anni di commissariamento. Giovanni Nofi è la persona giusta per dare nuovo slancio al centro anziani, data la sua esperienza. Ringrazio le dottoresse Vitiello, Zuena e Addessi per il lavoro svolto in questi mesi dimostrando la loro professionalità e disponibilità”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Itri.