Maratona studenti Latina, un successo anche di numeri

Un appuntamento che è stato soprattutto un modo per coinvolgere tanti giovani e per rafforzare il senso di identità nell’anno in cui Latina celebra il 90º di fondazione. E’ questo, del resto, l’obiettivo principale di Csc – Città Sport Cultura, vale a dire quello di creare opportunità, eventi, relazioni tali da sviluppare la cultura sportiva e quindi la socialità e i momenti di aggregazione nel nostro territorio.

“L’aggregazione e lo spirito identitario e di comunità sono stati il filo conduttore di questo evento”, afferma Stefano Pedrizzi, segretario di Csc – Città Sport Cultura ed ideatore della maratona, “il cui ricavato, dovuto alla minima quota di iscrizione e al supporto degli sponsor, è andato a finanziare materiale didattico e sportivo per le scuole della città. Un ringraziamento va alla mia famiglia, a Davide Fioriello, vice presidente nazionale di Opes , ai ragazzi di Opes Latina, agli universitari, ai dirigenti scolastici e a tutti coloro che ci hanno supportato in questa prima edizione, in particolare le aziende, gli sponsor, i partner tecnici e le istituzioni che hanno collaborato alla ottima riuscita dell’evento. Si tratta di uno straordinario viatico, un segnale, un messaggio forte di inclusione e di aggregazione che ci proietta già alla seconda edizione della maratona, per fare in modo che questo evento abbia una continuità negli anni e rappresenti un punto fermo per rafforzare il senso identitario e comunitario della nostra città, nel connubio virtuoso tra sport e cultura”.