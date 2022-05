Covid, sono 429 i nuovi positivi in provincia

Numero di nuovi positivi stabile, al di sotto delle 500 unità giornaliero in tutta la provincia pontina. Questo è ciò che emerge dal bollettino odierno dell’Asl.

Il centro più colpito dai nuovi contagi è il capoluogo di Latina con 127 nuovi casi, poi Aprilia con 62, Formia con 34 e Terracina con 32. Poi via via tutti gli altri. Solo Bassiano, Campodimele, Castelforte, Prossedi e Rocca Massima fanno registrare zero casi.





Nessun decesso inserito nel bollettino dell’Asl, 1 ricovero e 147 guarigioni. Somministrate 176 dosi di vaccino anti Covid.

IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA