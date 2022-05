Biblioteca di Latina, insorge Forza Italia Giovani: “Situazione imbarazzante”

La notizia della non ammissione della biblioteca comunale di Latina nell’elenco dei servizi culturali del Lazio è un’ulteriore orribile notizia per una delle pagine recenti più buie della nostra città. Sono infatti quasi quattro anni che la “Manuzio” è chiusa per lavori di ammodernamento e ristrutturazione privando i giovani studenti della città di un luogo di studio e di socialità fondamentale nel tessuto cittadino. Forza Italia Giovani Latina crede che in una città come Latina ci si debba attivare quanto prima per risolvere questa questione e garantire spazi di studio a tutti i ragazzi e le ragazze del capoluogo, soprattutto con l’imminente arrivo del periodo d’esami.

Luca Palmegiani, Coordinatore Forza Italia Giovani Città di Latina, ha dichiarato:





“Da studente e giovane cittadino, prima ancora che attivista politico, sono veramente deluso e frustrato da questa situazione. La cosa maggiormente irritante è che alcuni esponenti della vecchia e nuova maggioranza di governo della città, più (direi anche troppe) volte si sono lanciati in proclami circa la prossima riapertura della Biblioteca comunale. Possiamo comprendere le difficoltà nei lavori, gli intoppi dovuti alla solita burocrazia asfissiante, problematiche ereditate dalle precedenti gestioni ma crediamo che in quattro anni c’era addirittura il tempo per costruirne una nuova da zero.

Questa dell’esclusione dall’elenco dei servizi culturali del Lazio è l’ennesimo duro colpo ad un luogo simbolo della nostra città. Insieme al gruppo consigliare di Forza Italia ci stiamo attivando, all’interno della maggioranza programmatica, per far si che la questione Biblioteca venga risolta quanto prima o che comunque, finché questa resterà chiusa, venga data la possibilità a tutti gli studenti e le studentesse della città di poter trovare un luogo in cui poter studiare e socializzare.

L’obiettivo del nostro agire politico è quello di dare risposte concrete alla cittadinanza. Il nostro apporto a questa amministrazione passa per iniziative come questa, volte alla risoluzione e alla realizzazione di proposte che permettano a Latina di non restare impantanata nella manifestata incompetenza di alcuni.

Dobbiamo far si che ci si svincoli da questa concezione politica dei proclami e delle bandierine e che si pensi maggiormente al mantenimento dei servizi che in una città normale non dovrebbero mai mancare.”