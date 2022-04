VIDEO – Fondi, incendio danneggia due aziende ortofrutticole

Sabato pomeriggio a Fondi un vasto incendio ha danneggiato due aziende operanti nel commercio ortofrutticolo all’ingrosso nell’ambito del Mof. Il rogo si è sviluppato intorno alle 16 in via Madonna delle Grazie, a non molta distanza dal cuore del Gigante verde dell’agroalimentare, interessando prima la “Ilpo” e poi “Natura da Baciare”, situata proprio accanto.

Il primo intervento di contenimento delle fiamme è stato ad opera di alcuni dipendenti, a stretto giro si sono portati sul posto i volontari dei Falchi coordinati dal presidente Mario Marino, seguiti da squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Latina, Terracina e Gaeta, accompagnati da autobotti e altri mezzi d’emergenza. Un intervento in forze finalizzato ad evitare pericoli per l’incolumità dei presenti e a limitare i danni, comunque ingenti.





Il fuoco ha investito alcune strutture e una grande quantità di imballaggi in plastica e legno, nonché almeno due celle frigorifere. Su tutta l’area, nel giro di pochi minuti, ecco stagliarsi una densa nuvola di fumo nero.

Oltre agli specialisti antincendio, in via Madonna delle grazie si sono portati anche i sanitari del 118 – per fortuna non risultano feriti né intossicati – e gli agenti della polizia locale. Da chiarire, le cause che hanno scatenato il rogo, domato definitivamente solo dopo circa tre ore.

