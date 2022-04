“Love Tonight”, il debutto internazionale della pontina Kiirah

Un inno alla voglia di stare insieme agli amici, divertirsi e ballare alle feste in spiaggia d’estate. È uscito oggi, su tutte le piattaforme musicali e in programmazione radiofonica un progetto che travalica l’oceano e coinvolge anche artisti di Latina: si intitola “Love Tonight” ed è il risultato del riuscito connubio tra i sapienti arrangiamenti musicali di due Dj/producer di fama internazionale come Mimmo Errico e Miguel Nuas e la giovane cantante Kiirah.

A sovrintendere l’intero progetto, per una delle più importanti major musicali mondiali, la Warner Music divisione Brazil, un talento dell’house music italiana, il dj/producer italo-brasiliano Leandro Da Silva, più volte nella TOP10 House di Beatport al fianco dei principali nomi della scena house mondiale.





Kiirah, vero nome Chiara Nasi, ha da poco compiuto 17 anni. Vive e studia a Cisterna di Latina e sin da piccola ha coltivato la passione per il canto perfezionandosi nell’Accademia Big Soul Mama di Latina – la stessa di Tiziano Ferro e di Leandro Da Silva – sotto la guida diretta del vocal coach Roberto Del Monte.

«Mi piace ascoltare tanti generi musicali diversi, cantare ma anche scrivere brani. Ne ho già collezionati un bel po’. Ringrazio Leandro per l’opportunità offerta di poter comporre, insieme a Roberto Del Monte, la melodia di una base fantastica. Ricordo che già al primo ascolto abbiamo cominciato a canticchiarci sopra ‘Give me your love tonight’ e ora potete cantarla tutti, insieme a noi. Ma prima non dimenticate di alzate il volume al massimo!».