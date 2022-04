Covid, contagi stabili in provincia di Latina: 851. Un decesso a Monte San Biagio

Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 851 i nuovi positivi.

La città maggiormente colpita resta Latina, con 255 casi, seguita da Aprilia con 135, Terracina (57), Cisterna (56), Sezze (43), Formia (37), Minturno (33), Sermoneta (28), Priverno (26), Fondi (25), Sabaudia (23), Pontinia (22). Poi tutte le altre.





Da registrare anche un ulteriore decesso a Monte San Biagio. Sono 199 i guariti nelle ultime 24 ore mentre quattro persone sono state ricoverate in ospedale.

Sono state somministrate inoltre 272 dosi di vaccino (Adulti: 3 in prima dose, 33 in seconda, 77 in terza e 153 per la quarta. Pediatriche: 6 in seconda dose).