Studentessa investita questa mattina a Latina: interviene l’eliambulanza

Grave incidente stradale questa mattina a Latina, in via Epitaffio.

Per cause che sono al vaglio della Polizia stradale, un’auto in corsa ha infatti travolto una studentessa 20enne che stava attraversando la strada.





Violentissimo l’impatto che ha sbalzato la giovane di diversi metri: le sue condizioni sono apparse da subito gravi, tanto che i sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, hanno subito richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

A causa della gravità dell’incidente, la strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.