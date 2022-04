Stagione balneare 2022, dalla Regione finanziamenti per le spiagge libere del litorale laziale

“Per una stagione balneare 2022 all’insegna del turismo sicuro e accessibile a tutti anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di stanziare 2,5 milioni di euro per aiutare i Comuni del litorale laziale a gestire le spiagge libere in totale sicurezza per la nuova stagione balneare”.

Ad annunciare la notizia il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Un provvedimento che replichiamo e che ci assumiamo anche per la stagione in arrivo, perché vogliamo che il ritorno alla normalità avvenga nel modo più sicuro per tutti. E soprattutto intendiamo rilanciare un settore fortemente provato come quello turistico, che può trovare proprio nella bellezza e nel caldo dell’estate e nella forza del mare delle nostre coste il modo migliore per rilanciarsi”.





La giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi una delibera con la quale la Regione si impegna a sostenere le spese necessarie che gli enti locali dovranno affrontare per assicurare l’accesso al mare senza rischi e garantire un’estate all’insegna del turismo sicuro e accessibile a tutti.

“Spiagge più pulite, sicure e accessibili: per il terzo anno di seguito, anche per l’estate 2022 sosteniamo i Comuni del litorale con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per mettere in sicurezza le spiagge libere. La valorizzazione e la promozione del litorale laziale passano attraverso la fruibilità in sicurezza delle nostre coste. La Regione Lazio prosegue nell’impegno finalizzato a sostenere i nostri Comuni per il migliore avvio della stagione balneare 2022 e a investire sulla ripresa di un turismo responsabile e sostenibile, assicurando la fruizione delle spiagge, soprattutto quelle libere, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid” hanno dichiarato Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa e Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innovazione della Regione Lazio.

La somma verrà ripartita tra 21 Comuni costieri e 2 Comuni delle isole pontine Ponza e Ventotene, in funzione di due parametri: il numero di abitanti e la lunghezza di arenile disponibile alla libera fruizione – ossia delle spiagge libere e libere con servizi – del territorio. Le somme spettanti a ciascun ente locale, almeno 40.000 euro, sono riportate nella tabella in allegato.

I fondi regionali potranno essere usati dai Comuni per mettere in campo tutte le azioni che riterranno necessarie per garantire la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale attraverso la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere, dei pontili in ormeggio e delle banchine.

Potranno quindi essere finanziati gli interventi per la sicurezza dell’accesso alla spiaggia libera, le attività per la pulizia degli arenili, per l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, i servizi di salvamento durante la balneazione e le attività di vigilanza lungo le spiagge libere.

L’erogazione dei contributi ai Comuni beneficiari verrà suddivisa in un anticipo pari all’80% e in un saldo pari al 20% del contributo riconosciuto. La realizzazione e la rendicontazione degli interventi ammessi si dovranno concludere entro il 30 settembre 2022.