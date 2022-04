Covid-19: casi stabili in provincia, c’è un altro decesso

Nel territorio pontino continua a rimanere stabile il numero dei nuovi positivi al Covid-19. Oggi, secondo quanto riportato dal bollettino dell’Asl ci sono 744 nuovi positivi in tutto il territorio provinciale e ancora un decesso (si tratta di un paziente di Aprilia).

Per quanto riguarda i centri più colpiti dai numeri della pandemia: 234 i casi a Latina, 93 ad Aprilia, 54 a Cisterna e poi via via tutti gli altri.





Zero i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid, 200 le guarigioni e 174 le dosi di vaccino somministrate.

IL BOLLETTINO DELL’ASL