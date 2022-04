Traffico in tilt in questi minuti sulla SS148 Pontina in direzione Roma, all’altezza del km. 48,500, tra Campoverde ed Aprilia.

Un mezzo pesante, a causa della foratura di uno pneumatico, è stato infatti costretto a fermarsi lungo la corsia di marcia, causando un paio di chilometri di coda.





In aggiunta, due vetture ed un furgone, che si trovavano tra i mezzi in coda, sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena.

Al momento sull’arteria si transita unicamente sulla corsia di sorpasso.