Mercatino di via Verdi in abbandono: “Riqualificazione sia priorità amministrativa”

Il consigliere comunale di Latina Andrea Chiarato, presidente della commissione Trasparenza e legalità, spinge affinché la riqualificazione del mercatino di via Verdi diventi una delle priorità dell’amministrazione Coletta.

“La commissione che ho l’onore di presiedere ha ricevuto ed audito l’assessore alle Attività Produttive Simona Lepori ed il dirigente, architetto Cestra, in merito alla perdurante condizione di inagibilità del mercatino”, spiega l’esponente di Fratelli d’Italia. “Ho ravvisato la necessità di conoscere, approfonditamente, l’iter amministrativo e le ragioni per le quali un locale comunale così importante per l’ubicazione dove è posto, sia ancora chiuso”.





“L’architetto Cestra, che ringraziamo per la sua presenza in commissione, ha posto l’accento sulla scarsità del personale, che naturalmente produce un considerevole ritardo nelle pratiche amministrative. Abbiamo appreso di una attività di ricognizione di questo come di altri locali comunali, per verificarne lo stato e provvedere con i lavori opportuni.

Una struttura, quella di via Verdi, appartenente al patrimonio comunale, che è stata costruita e gestita da un consorzio formato dagli stessi venditori che operavano all’interno. L’assessore Lepori, nella sua relazione, ha ricordato che fra il consorzio ed il Comune di Latina nacque un contenzioso, dunque un giudizio, conclusosi con una sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

A seguito di questo, però, si è accertato che i consorziati risultavano morosi con il Comune per una cifra pari ad 1 milione e 400mila euro. La maggior parte degli esercenti – continua Chiarato – ha lasciato la struttura, la quale è rimasta con sole tre attività all’interno. L’assessore ha indicato anche un orientamento dell’amministrazione che si tradurrebbe nella riqualificazione dell’area con la realizzazione di un centro per le eccellenze alimentari del nostro territorio.

I consiglieri intervenuti, Carnevale, Zaccheo, Miele e Valletta hanno sottolineato, invece, l’assenza di visione complessiva intorno ad un bene strategico per lo sviluppo commerciale della città. L’abbandono in cui esso versa da anni potrebbe costituire un rischio in termini di sicurezza in un quartiere in cui insistono numerose abitazioni. Sempre secondo i consiglieri, andrebbe predisposto un bando pubblico che vada nella direzione di creare un incubatore artigianale. La commissione Trasparenza, adempiendo ai doveri ed alle funzioni che le vengono attribuite, vigilerà sull’iter amministrativo che interesserà il mercatino di via Verdi”.