“No alla guerra”, studenti manifestano in piazza a Sabaudia

Una manifestazione per chiedere la pace in Ucraina. Domani mattina, martedì 12 aprile, a partire dalle 9.30, tutte le classi di ogni ordine e grado dell’Istituto omnicompresivo ‘Giulio Cesare’ di Sabaudia si ritroveranno in piazza del Comune. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, e in cui ragazzi diranno il loro “no” alla guerra attraverso la musica, la poesia e l’arte.

Un segnale importante che la scuola diretta dalla professoressa Miriana Zannella vuole lanciare, dimostrando che è necessario sensibilizzare i ragazzi e fare in modo che gli stessi sia portatori di valori fondamentali.





La scuola è molto attiva anche sul fronte della solidarietà nei confronti delle popolazioni vittime del conflitto. È terminata da poco una prima raccolta di indumenti già consegnati e presto ne partita un’altra.