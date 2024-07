A Terracina un comitato che digiuna per la pace

Continua l’impegno a Terracina del locale Comitato civico della Pace, un gruppo di cittadine e cittadini di età differenti e con differenti esperienze di provenienza, che hanno deciso di assumere un impegno sul tema del contrasto alla cultura della guerra e di promuovere e affermare la cultura della pace.

Tra le varie iniziative che si stanno proponendo e realizzando, assume rilevanza particolarmente significativa la “Giornata di Digiuno per la Pace” che come ogni secondo venerdì del mese si terrà il prossimo 12 luglio in piazza Aldo Moro, nello spazio antistante l’ex lido.





“I Digiunanti per la Pace saranno presenti con un gazebo dalle 08.30 alle 20.30 per testimoniare pubblicamente il messaggio della pace ma anche per incontrare i cittadini e per informare e confrontarsi sulle iniziative e sui contenuti delle attività del Comitato locale e della Rete italiana per il disarmo e la pace”, spiega il coordinatore del Comitato civico, il professor Agostino Orilia.

Questa sarà la seconda giornata di digiuno collettivo per la pace dopo quella che si è tenuta lo scorso 15 giugno in piazza Garibaldi, e che proseguirà nei prossimi mesi. Il Comitato cittadino della Pace di Terracina ha già promosso diversi incontri finalizzati ad approfondire la riflessione sulla cultura della pace, iniziati con un incontro sulla figura dell’onorevole Aldo Moro e alle sue coraggiose scelte di politica internazionale in favore della pace; si è proseguito con un ciclo di incontri/confronto dedicati al dialogo tra non credenti e cristiani inaugurato dal profofessor Giuseppe Musilli (già docente e Preside dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina) e padre Franco Ritirossi (rettore del santuario della Delibera), e successivamente con il dialogo tra Silvia Pellizzon (segretaria diocesana Azione Cattolica) e Mario Leone (direttore istituto di studi federalisti ‘Altiero Spinelli’).

“Il Comitato civico per la Pace di Terracina si è inoltre impegnato a promuovere, relazionandosi con le istituzioni comunali e in particolare con il consiglio comunale, l’approvazione di una mozione sulla Pace che impegnerà l’amministrazione a condividere e sostenere una serie di iniziative nell’ambito della diffusione della cultura della pace, soprattutto nel mondo della scuola. La mozione sarà discussa in uno dei prossimi consigli comunali del mese di luglio”.

È prevista ancora, per il prossimo mese di settembre, nell’occasione dell’anniversario del bombardamento di Terracina del 4 settembre, il terzo evento di incontri/confronto tra credenti e non dedicato al futuro dell’Europa.

Infine il prossimo 24 settembre, in collaborazione con il ‘Festival delle Emozioni’, è prevista una conferenza pubblica del professor Andrea Riccardi (già ministro, ha ricoperto la carica di ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione nel governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 e Presidente della Comunità di Sant’Egidio) dal titolo ‘Il Grido della Pace’.