“Io sono originale”: al via il progetto nell’istituto San Benedetto di Latina

Arriva a Latina ‘Io sono Originale’, progetto finanziato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Uibm (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) del Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di contribuire a una corretta informazione rispetto ai rischi legati alla contraffazione e per incentivare l’utilizzo degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale, promuovendo la cultura della legalità contro il mercato del falso.

Per la Regione Lazio, Confconsumatori ha scelto di coinvolgere i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore San Benedetto di Latina. Si è tenuto lunedì 4 aprile il primo incontro introduttivo con gli studenti che saranno chiamati a realizzare le 21 attività previste dal ‘Diario della creatività’, per partecipare poi alla selezione del migliore ‘Diario’ di classe a livello regionale.





“In particolare – riferisce l’avvocato Barbara d’Agostino, presidente regionale Confconsumatori – nel corso dell’incontro si è tenuto un momento formativo per dimostrare concretamente agli studenti, come l’originalità e la protezione della proprietà intellettuale è fondamentale sia per il bene comune che per i singoli consumatori. Tra l’altro il Diario della Creatività ha come scopo ultimo quello di accrescere e consolidare una consapevolezza negli studenti di quanto la creatività e l’innovazione siano importanti in ogni ambito della vita. I destinatari di questa iniziativa sono gli studenti, che già hanno iniziato a cimentarsi in un percorso creativo, il ‘Diario della creatività’ che, traendo spunto da un format europeo di successo, accompagnerà i ragazzi con il supporto di una piattaforma online”. (https://www.educazionedigitale.it/iosonooriginale/).