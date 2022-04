Domenica a Terracina il ‘Concerto per la Passione’, in ricordo di Giuseppe Cervoni

Tutto pronto per il “Concerto per la passione, in ricordo di Giuseppe Cervoni”, l’esordio ufficiale di Anxur Music Ensemble.

L’orchestra di fiati diretta da Luca Cervoni debutterà domenica 10 aprile alle ore 19 nella chiesa di San Domenico Savio a Terracina.





Il concerto vedrà la formazione musicale esibirsi in collaborazione con un coro straordinariamente formato da tre compagini artistiche del territorio: il Coro Myricae diretto da Savina D’Andrea, la Schola Cantorum Sant’Antonio di Padova diretto da Claudia Velocci, la Corale polifonica città di Pontinia diretta da Roberta Cappuccilli.

L’evento sarà dedicato a Giuseppe Cervoni, storico componente del Corpo Bandistico Città di Terracina, a tre anni dalla sua scomparsa.

Il programma sarà variegato e spazierà dalla Musica classica a brani originali, con un omaggio al maestro Ennio Morricone. Non mancherà spazio per la scoperta di nuove sonorità grazie a un programma che prevede l’esecuzione di musiche di autori come Mascagni, Van Der Roost, De Haan, Frisina. A presentare il concerto sarà Fabio Arduini.

Spazio anche alla solidarietà alla popolazione ucraina.

Appuntamento da non perdere, quindi, per gli amanti della Musica domenica 10 aprile alle ore 19.00 presso la chiesa di San Domenico Savio nel quartiere Arene a Terracina. Il debutto ufficiale di una orchestra nata con spirito di amicizia, collaborazione e volontà di divertirsi e far divertire il pubblico. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Terracina. Ingresso libero con green pass base.