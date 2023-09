La cantante Chiara Stroia apre a Milano il concerto di Carla Morrison

Chiara Stroia, giovane cantante e musicista fondana, ancora alla ribalta della scena musicale internazionale: lunedì 11 settembre a Milano, presso il Teatro Filodrammatici, l’artista si esibirà aprendo il concerto della star internazionale Carla Morrison.

La scelta non è stata casuale: nonostante la giovanissima età, Chiara Stroia ha già alle spalle numerose collaborazioni importanti, tra le quali alcune proprio con Carla Morrison. Per lei ha scritto alcuni brani quali “No Me Llames”, “Una Foto”, titoli che fanno parte dell’ultimo album della Morrison candidato ai Latin Grammy 2022 a Las Vegas. Il pezzo più importante forse è stato “Recuerdo”, canzone interpretata dalla Morrison con la star Ricky Martin, pezzo che ha addirittura vinto il Latin Grammy Awards nel 2020.





“Per me è un vero onore poter condividere il palco con Carla Morrison che, oltre ad essere una cantante meravigliosa con la quale ho collaborato come autrice per le sue canzoni, è anche una mia cara amica” ha detto Chiara Stroia annunciando l’evento milanese di settembre, unica data italiana del tour della star messicana. “Non si può descrivere l’emozione che provo! Il concerto è già sold out e io non vedo l’ora di esserci.” Ad accompagnare Chiara sul palco ci sarà il musicista e chitarrista Roberto Cardinali.

Carla Morrison (all’anagrafe: Carla Patricia Morrison Flores) è una cantautrice e compositrice messicana. Ha esordito nel mondo della musica pubblicando, tra il 2009 e il 2010, gli EP “Aprendiendo a aprender e Mientras tú dormías…”. La consacrazione musicale è avvenuta nel 2012, con la pubblicazione dell’album di debutto, intitolato Déjenme llorar, certificato disco di platino in Messico.

Chiara Stroia, classe 1995 è una cantautrice diplomata presso il Conservatorio di musica “L.Refice” (FR), conosciuta a livello italiano ed internazionale per aver collaborato come compositrice alla musica per Carla Morrison, Ricky Martin, Annalisa Scarrone, Deborah Iurato e alle musiche della serie tv francese “Apocalypse Z”. Vincitrice di un Latin Grammy Awards come autrice nel 2020 e nominata finalista agli ultimi Latin Grammy Awards a Las Vegas.

Ha insegnato canto jazz presso un Conservatorio a Parigi, si è esibita in vari jazz festival in Italia presentando il suo disco “ContaMINAta”, un omaggio a Mina in chiave jazz con arrangiamenti originali; è inoltre vincitrice di due talent show su RAI 1 “Chi è di scena?” e “EntreRAI”.

Tra le ultime collaborazioni, oltre ai pezzi scritti per Carla Morrison, i brani “Le parole non mentono” per la cantante Annalisa, e “Out of space” per Deborah Iurato, brano finalista per Eurovision song contest della città di SanMarino 2023