L’Anxur Music Ensemble torna in scena con il Concerto per la Passione

La musica dell’orchestra di fiati Anxur Music Ensemble torna protagonista domenica 24 marzo, dalle 19 nella chiesa di San Domenico Savio a Terracina, per il Concerto per la Passione, giunto alla sua terza edizione. Un appuntamento artistico-culturale diventato ormai tradizionale, in cui l’ensemble diretto dal maestro Luca Cervoni offrirà al pubblico un nuovo, grandioso spettacolo musicale.

Il complesso bandistico eseguirà un concerto dal programma ricco e variegato, che spazierà da brani originali per banda alla musica classica, passando per le colonne sonore di film di autori come Von Suppé, Händel, Frisina, Williams e Morricone. L’Anxur Music Ensemble sarà accompagnato da un grande coro straordinariamente composto da diverse compagini artistiche del territorio: il Coro Myricae diretto da Savina D’Andrea, la Schola Cantorum Sant’Antonio di Padova diretto da Claudia Velocci, il Coro polifonico città di Lenola-Fondi, diretto dai maestri Gianni Mastromanno e Maria Civita Marrocco. Quest’ultima si esibirà anche come voce solista. Un’unione artistica che incarna perfettamente lo spirito di Anxur Music Ensemble: suonare in amicizia, divertendosi e con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo unico nel suo genere.





Come accade fin dal suo primo concerto, l’appuntamento, a una settimana dalla Santa Pasqua, avrà un fine nobile: raccogliere fondi a favore della Fondazione Gregorio Antonelli, ente che da tempo si occupa di offrire importanti servizi alla città. Presenterà il concerto Fabio Arduini, a fare gli onori di casa sarà invece il parroco don Fabrizio Cavone.

L’evento si svolge sotto il patrocinio del Comune di Terracina e, novità di quest’anno, con il patrocinio dell’Associazione nazionale bande musicali Anbima Lazio. L’ingresso è gratuito.