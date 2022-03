VIDEO – Acqua e rispetto della natura: il progetto dell’istituto Fiorini

«I raggi del sole mi hanno scaldata e così pian piano sono evaporata». Comincia così la filastrocca dei bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Alfredo Fiorini di Borgo Hermada per celebrare la giornata Mondiale dell’Acqua. Disegni e parole in un filmato di tre minuti che spiega il ciclo dell’acqua e invita tutti a un uso più consapevole.

Il progetto, coordinato da Catia Gregorini, responsabile della biblioteca della scuola, è stato sviluppato da 60 alunni dell’ultimo anno dell’asilo ed è partito su impulso di uno dei progetti etici della Pedagnalonga, la manifestazione che da quasi 50 anni promuove sul territorio uno stile di vita a stretto contatto con la natura: l’evento di primavera, che consiste in una passeggiata naturalistica e una corsa podistica, è in programma il prossimo 24 aprile.





«Sensibilizzare i ragazzi è molto importante per noi e rientra nel progetto Eco School a cui aderiamo per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e l’ecologia, abbiamo voluto unire l’input della Pedagnalonga alla Giornata Mondiale dell’Acqua, per noi la scuola dell’infanzia è un fiore all’occhiello perché fanno lavori veramente molto belli e i ragazzi sono molto coinvolti», chiarisce Maria Laura Cecere. «Ci muoviamo anche molto sull’integrazione, siamo scuola faro per il progetto Fami Impact insieme ad altre quattro scuole del territorio per favorire i ragazzi extracomunitari di nuovo inserimento».

Le insegnanti coinvolte sono state Anna Valerio, Maria Michela Mazzarella, Anna Coco, Fabiana Cappuccia, Antonietta Squillaci e Serena Traniello con la collaborazione di Valentina Golfieri, referente del plesso Anna Maria Scarpino.

«Siamo molto felici per questa collaborazione, un momento molto bello sia per noi sia per gli alunni che ci auguriamo possano presto tornare a godersi la natura magari ripartendo proprio dalla Pedagnalonga che è in programma a Borgo Hermada tra un mese – ha spietato Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione Pedagnalonga che nelle ultime edizioni ha fatto parte degli eventi Earth Day Italia, Giornata Mondiale della Terra – gli studenti hanno dato vita all’iniziativa La Pedagnalonga con gli occhi dei bambini grazie all’interessamento delle nostre associate Sonia Di Mauro e Michela Mantua»

Lo stesso istituto, nel marzo 2020, realizzò il video ‘Coronello, il virus monello’ con un messaggio di forte sostegno agli studenti dell’istituto comprensivo De Amicis di Bergamo: l’iniziativa commosse tutti e il video diventò virale in poco tempo durante il lockdown.