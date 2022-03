Dispersione idrica, Latina maglia nera: “Coletta chieda spiegazioni ad Acqualatina”

“I dati resi noti dall’Istat sulla dispersione idrica sono impietosi: Latina è uno dei capoluoghi dove le perdite idriche superano il 70% del totale dell’acqua immessa in rete. Peggio di Latina fa solo Chieti in tutta Italia. È un disastro: una risorsa come l’acqua sprecata, per ragioni che l’Istat attribuisce a cause fisiologiche ma anche alla vetustà degli impianti o a questioni amministrative, riconducibili a errori di misura dei contatori e ad allacci abusivi”. A parlare è la capogruppo di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano.

“Ci chiediamo se questa disfunzione sia pagata dai cittadini in bolletta, perché se così fosse sarebbe grave. Vorremmo anche sapere a questo punto come sono spesi i soldi dei contribuenti visti questi dati inaccettabili. Inoltre, restiamo basiti che un’amministrazione a trazione Pd-Lbc, che ha fatto della sostenibilità ambientale un proprio vessillo, non dica una parola di fronte allo spreco degli sprechi, quello dell’acqua, la risorsa più preziosa che abbiamo.





Invito il sindaco Coletta, in quanto membro dell’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune di Latina, a farsi portavoce di questa criticità presso i vertici dell’azienda affinché sia chiarito da cosa dipende questo spreco di acqua e quali strategie sta mettendo in campo Acqualatina per contenere il fenomeno”.