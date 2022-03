Anche la nautica pontina protagonista al Dubai International Boat Show

Per Gargano “la missione è stata un vero successo. Durante gli incontri con importanti imprenditori di aziende italiane ed estere, abbiamo raccolto testimonianze, idee e nuovi spunti di riflessione. Tanti punti di vista che ci fanno ben sperare e che ci parlano di ripresa, di voglia di rimettersi in gioco dopo un periodo di stop che ha travolto inaspettatamente tutto il mondo imprenditoriale, nautico e non”.

Alla presentazione del Blue Forum Italia Network by YMF 2022, il sindaco formiano ha ufficializzato la nuova location di uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di barche in tutto il mondo, lo Yacht Med Festival, che da Gaeta quest’anno si sposta sulla costa formiana: “Siamo felici ed orgogliosi di ospitare questa prestigiosa manifestazione, un appuntamento che darà lustro alla nostra città e che siamo sicuri, farà registrare numeri importanti”.

Nelle parole di Daniele Parisi, delegato Assonautica per i cantieri navali, l’ottimismo per un settore in gran ripresa che vede protagonista il nostro Made in Italy: “E’ sempre un piacere constatare come le nostre imbarcazioni, i modelli italiani siano i protagonisti indiscussi di una tra le più importanti vetrine al mondo. Praticamente l’80 % dei prodotti esposti sono italiani, un dato che ci inorgoglisce e che attesta il crescente interesse da parte degli Emirati Arabi alle nostre produzioni”.