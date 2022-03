Treno investe gregge, traffico bloccato sulla Napoli-Roma

Traffico ferroviario in tilt per ore, a partire da venerdì pomeriggio e fino a sera, lungo la linea Napoli-Roma via Formia: un treno ha investito un gregge.

Erano circa le 15.30, e le pecore stavano attraversando i binari in un tratto alla periferia di Fondi praticamente parallelo a via Appia lato Itri, nei pressi di via Casoni.





L’incidente ha portato alla sospensione del traffico in direzione Roma – alle 19 la circolazione non è stata ancora ripristinata -, con una serie di soppressioni e riprogrammazioni. Di seguito, il quadro complessivo delle rimodulazioni:

Treni instradati da Napoli Centrale via Cassino:

• IC 724 Siracusa (10:10) – Roma Termini (22:16):

I passeggeri in salita a Aversa, Formia e Latina possono proseguire con i primi treni utili.

I passeggeri in discesa a Aversa e Formia possono proseguire da Napoli Centrale con i primi treni utili.

I passeggeri diretti a Latina possono proseguire fino a Roma Termini a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 702 Taranto (13:56) – Roma Termini (21:14):

I passeggeri in salita a Aversa, Formia e Latina possono proseguire con i primi treni utili.

I passeggeri in discesa a Aversa e Formia possono proseguire da Napoli Centrale con i primi treni utili.

I passeggeri diretti a Latina possono proseguire fino a Roma Termini a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 560 Reggio Calabria Centrale (15:10) – Roma Termini (23:16):

I passeggeri in salita a Aversa, Formia e Latina possono proseguire con i primi treni utili.

I passeggeri in discesa a Aversa e Formia possono proseguire da Napoli Centrale con i primi treni utili.

I passeggeri diretti a Latina possono proseguire fino a Roma Termini a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treno instradato da Aversa a Roma via Cassino:

• IC 728 Palermo Centrale (6:50) – Roma Termini (19:42): oggi non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri in salita a Formia e Latina possono proseguire con i primi treni utili.

I passeggeri in discesa a Formia e Latina possono proseguire fino a Roma Termini a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treno instradato da Napoli a Roma via Cassino:

• IC 522 Napoli Centrale (17:31) – Sestri Levante (0:49): oggi non ferma a Aversa, Formia e Latina.

I passeggeri in salita a Aversa, Formia e Latina possono proseguire con i primi treni utili.

I passeggeri in discesa a Aversa e Formia possono proseguire da Napoli Centrale con i primi treni utili.

I passeggeri diretti a Latina possono proseguire fino a Roma Termini a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 561 Roma Termini (16:26) – Reggio Calabria Centrale (0:02)

• R 21090 Napoli Centrale (15:20) – Roma Termini (18:04)

• R 21079 Roma Termini (15:56) – Napoli Centrale (18:40)

• R 12739 Roma Termini (16:36) – Minturno (18:22)

• R 21083 Roma Termini (16:56) – Napoli Centrale (19:40)

Treni parzialmente cancellati:

• IC 556 Reggio Calabria Centrale (9:55) – Roma Termini (17:34): oggi termina la corsa a Formia.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 561 fino a Napoli Centrale con i primi treni utili, dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• R 12740 Minturno (15:38) – Roma Termini (17:24): limitato a Fondi-Sperlonga (16:01)

• R 21096 Napoli Centrale (16:20) – Roma Termini (19:04): limitato a Villa Literno (16:53)

• R 12741 Roma Termini (17:36) – Minturno (19:22): limitato a Priverno Fossanova. (18:35)

Treni cancellati:

• R 12744 Minturno (16:38) – Roma Termini (18:24)

• R 21098 Napoli Centrale (17:20) – Roma Termini (20:24)