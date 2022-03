Tentato furto notturno ad un parrucchiere, rubati pochi spicci

Qualcuno ha forzato la porta di ingresso di un salone di parrucchiere a Scauri di Minturno, ma alla fine è andato via con poco e niente.

Secondo le prime informazioni, infatti, il malvivente sarebbe entrato per rubare eventuali soldi in cassa, ma all’interno del registratore di cassa non avrebbe trovato che pochi spicci.





In compenso, ad essere stati trafugati alcuni prodotti utilizzati dal parrucchiere. Su quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì indagano i carabinieri, che starebbero controllando anche le videocamere di sicurezza.