Zappa il campo, spunta un ordigno bellico. Interviene la polizia

Venerdì pomeriggio una pattuglia della polizia di Latina, allertata dalla centrale operativa, è intervenuta presso un appezzamento di terreno in località Borgo Bainsizza, su richiesta del proprietario: mentre era intento ad arare il fondo, l’agricoltore ha visto spuntare dalle zolle di terra un ordigno bellico.

Lungo circa 50 centimetri e con una circonferenza di circa 15, verosimilmente è un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, in pessimo stato di conservazione, preda della ruggine.





Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area per la salvaguardia dell’incolumità pubblica, quindi la Questura ha immediatamente attivato l’iter per l’intervento di militari specializzati dell’Esercito per la successiva rimozione dell’ordigno, con il coordinamento della Prefettura in collaborazione con tutti gli altri enti interessati.