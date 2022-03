Piatti realizzati con gli scarti, Horeca Lt protesta con Striscia la Notizia: “Indignati”

Il presidente dell’associazione Horeca Latina, Italo Di Cocco, ha scritto una lettera di protesta alla trasmissione Mediaset ‘Striscia la Notizia’. Il motivo? “Contestare un particolare servizio che va in onda periodicamente, quello dei piatti realizzati con gli scarti da cucina”.

“Ho assistito con enorme disappunto al servizio giornalistico a cura di Luca Galtieri nel corso del quale degli chef di scuole alberghiere propongono classici piatti gourmet realizzati con gli scarti di cucina”, spiega Di Cocco. “Così facendo – sostiene – si fa intendere che nei ristoranti italiani si utilizzerebbero gli scarti di cibo per comporre piatti da servire ai clienti. E’ qualcosa di grave! Come presidente dell’associazione Horeca Lt, nonché come chef di varie manifestazioni gastronomiche all’estero con metodo show cooking per esaltare la cucina italiana, e per 35 anni esponente di Fipe Confcommercio, non posso che indignarmi”.





Aggiunge Di Cocco: “I ristoranti italiani non servono scarti ai clienti ed ai turisti che ci onorano della loro presenza. Mandare in onda servizi come quello di Striscia la Notizia arreca un danno enorme alla ristorazione e al turismo. A tal proposito, alcuni anni fa, una ricerca commissionata dal Ministero del Turismo stabilì che, tra le ragioni che spingevano i turisti a tornare in Italia, al primo posto c’era il Papa, al secondo la qualità dei ristoranti e del cibo. E’ evidente che far passare l’immagine che nei nostri ristoranti vengano serviti gli scarti di cucina, rappresenti un danno per l’immagine del Paese”.