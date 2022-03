Fondi PNRR: i progetti del Comune di Itri per riqualificazione di nido e scuola dell’infanzia

Il Comune di Itri, nella persona dell’Assessore all’edilizia scolastica Elena Palazzo, ha presentato presso il Ministero dell’Istruzione 2 progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture destinate ad asili nido e scuole dell’infanzia, a valere su risorse del PNRR, Missione 4 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziamento dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’avviso pubblico ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Il primo dei due progetti prevede una richiesta di finanziamento del valore di circa 818mila e 800 euro per “Lavori di ampliamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale in località Giovenco – Via 8 marzo”.

“Istituiamo 2 nuove sezioni, una ordinaria con l’esigenza di rispondere all’aumento della domanda in termini di iscrizioni dei bambini, l’altra prevista per la partenza di un nuovo servizio rivolto ai lattanti, che sarà attivato grazie all’interessamento dell’Assessore ai Servizi Sociali Mario Di Mattia. L’intervento di riqualificazione prevede tra le altre cose l’efficientamento energetico della struttura e l’attivazione della ventilazione meccanica (sistema di areazione) per il ricambio dell’aria e per garantire migliori livelli di salubrità all’interno della stessa, con l’obiettivo di contenere possibili contagi da Covid 19 e altri patogeni. L’intervento prevede anche il rifacimento del giardino esterno, potenziando lo spazio ludico all’aperto”.

Il secondo progetto presentato prevede un “Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico Padiglione A – Piano Primo”, situato in Via della Repubblica, per un importo di circa 565mila euro. “Questa ulteriore richiesta di finanziamento ha l’intento di riqualificare anche il primo piano della struttura, rimasto fuori da un finanziamento già ottenuto dall’Ente aurunco e i cui lavori sono in fase di partenza. L’Amministrazione intende così completare il recupero dell’intero stabile, riconsegnando ben 10 aule alla comunità, con lo scopo di consentire all’intero istituto di far ripartire tutte quelle attività didattiche, laboratoriali e ricreative in sofferenza negli ultimi anni a causa della mancanza di spazi adeguati”. Anche questo intervento prevede tra le altre cose la realizzazione di un impianto fotovoltaico, solare termico e di un impianto di ventilazione meccanica”.

Entrambe le proposte sono stata formulate e redatte grazie al supporto dell’Area tecnica del Comune di Itri e sono state presentate lo scorso 25 febbraio.