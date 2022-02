VIDEO – Cavallo in un burrone, salvataggio in elicottero

Brutta avventura, lunedì, per un cavallo: è precipitato in un burrone, restando in trappola. Un incidente avvenuto nel territorio comunale di Itri, e che nel primo pomeriggio ha portato all’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco proveniente dal reparto volo di Ciampino. Un’operazione di salvataggio prolungata, ma andata a buon fine.

Teatro dei fatti, che hanno visto protagonista una giumenta, la contrada San Cristoforo. Una volta raggiunto, l’animale è stato sedato con l’ausilio di un veterinario e quindi trasportato per via aerea in contrada Raino, per essere infine riconsegnato al proprietario.





VIDEO – Un momento dell’intervento