Viabilità, ripristinata dopo 3 anni la circolazione sul ponticello Lungo Linea

A distanza di quasi tre anni dalla parziale interdizione al traffico, a partire da oggi, mercoledì, è stata disposta con ordinanza del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Latina la riapertura al traffico veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia del ponte posto all’intersezione tra la strada provinciale 84 Appia Borgo Hermada e la S.S. n.7 Appia, nel territorio del Comune di Terracina, resasi necessaria dopo l’incidente nel quale, ad aprile 2019, un tir era rimasto bloccato sul ponticello determinando un blocco della circolazione durato alcune ore.

I lavori effettuati, che si sono protratti dal 15 novembre 2021 al 28 gennaio 2022, erano finalizzati alla messa in sicurezza del ponte e hanno comportato un aumento della sezione stradale, realizzando due corsie della larghezza di 2,65 metri ciascuna.





Questi i nuovi divieti e obblighi contenuti nel provvedimento che è operativo da oggi: per tutti i mezzi che transitano sull’Appia con direzione di marcia Napoli-Roma senso vietato in entrata sul ponte, con divieto di svolta a sinistra, data la presenza della linea continua che divide le corsie dell’Appia; per tutti i mezzi che transitano con direzione di Marcia Roma-Napoli transito vietato sul ponte ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate per tutti i mezzi provenienti da Borgo Hermada, dalla Migliara 58, Strada Migliara 57 e Strada Campo Selce transito vietato sul ponte ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate per tutti i veicoli in uscita dal ponte che si immettono sull’Appia, l’istituzione della direzione obbligatoria a destra.