Covid, calano i contagi in provincia di Latina (938). Registrati altri tre decessi

Covid-19 in provincia di Latina, deciso calo dei nuovi positivi registrati nel bollettino odierno della ASL. Il conto si ferma a 938, rispetto alla giornata di ieri, martedì 1 febbraio, quando ne erano stati registrati 1.492.

La città maggiormente colpita è sempre Latina, con 268 casi, seguita da Aprilia (188), Terracina (70), Sezze (52), Cisterna (36), Priverno (35), Sabaudia (30).





Da segnalare anche tre decessi, avvenuti a Terracina (2) e Sezze.

Sono 464 i guariti nelle ultime 24 ore, e 7 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 3.340 dosi di vaccino (Adulti: 276 in prima dose, 742 per la seconda e 2.096 la terza. Pediatriche: 81 in prima dose e 145 la seconda).