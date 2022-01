Droga, movida e controlli su strada: il bilancio settimanale della Questura

Nel corso della settimana la Questura di Latina ha impiegato circa 200 Volanti e 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio allo scopo di potenziare le attività di contrasto ai reati predatori e in materia di stupefacenti. Tale impegno ha permesso di identificare oltre 1100 persone, controllare 400 veicoli – di cui tre risultati provento di furto e restituiti ai legittimi proprietari – ed elevare 128 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con tre patenti ed una carta di circolazione ritirate. A Latina e provincia sono stati inoltre effettuati 76 posti di controllo; 23 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare presenza sul territorio.

Le attività, rendono noto dalla Questura, hanno inoltre interessato le aree cittadine caratterizzate dalla presenza di locali di intrattenimento ed aggregazione. Nella circostanza sono stati oggetto di verifica 45 esercizi commerciali e relativi avventori, anche allo scopo di verificare il puntuale rispetto delle vigenti misure governative per il contrasto alla diffusione della pandemia. A Latina, nella cosiddetta zona pub di via Neghelli e via Lago Ascianghi sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo rilevante.





Ulteriormente, le specifiche attività di polizia giudiziaria hanno consentito di trarre in arresto quattro persone per reati quali lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il conseguente sequestro di circa 20 chilogrammi di droga e di due pistole.

Inoltre sono state denunciate 12 persone in stato di libertà per vari reati, tra i quali figurano quelli di furto, minaccia, truffa, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza alcolica e detenzione di sostanze stupefacenti.

Infine, il questore ha emesso 8 provvedimenti di avviso orale, misura di prevenzione con cui “avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge”. Ai soggetti interessati è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni, potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale. I provvedimenti sono stati applicati dalla Divisione Polizia Anticrimine di Latina.