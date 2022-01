Latina, investita mentre va a scuola: bambina in codice rosso al ‘Goretti’

Ha sette anni la bambina che questa mattina, in via Cilea, nel quartiere ex Q4 di Latina, è stata investita da un’auto mentre si stava recando a scuola.

Secondo le informazioni la piccola, a causa del violento impatto, è stata sbalzata di un paio di metri. Sul posto i sanitari del 118 hanno infatti predisposto il trasporto d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del ‘S.M. Goretti’, per tutti gli accertamenti del caso.





Alla guida dell’auto, una Fiat Punto, un uomo: la dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Latina.