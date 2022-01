Fondo rotativo del piccolo credito, Cna Latina: “Segnale di ritorno alla normalità”

“La riapertura del Fondo rotativo è il segnale di un ritorno alla normalità. Grazie alla Regione Lazio e al gruppo di Artigiancassa le imprese potranno beneficiare di importanti risorse per resistere all’emergenza economica e sostenere nuovi investimenti”. E’ con queste parole che Antonello Testa, segretario della Cna di Latina, commenta l‘imminente apertura del piccolo credito con un fondo di 72,2 milioni di euro stanziato dalla Regione Lazio.

A gestire l’erogazione dei finanziamenti è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa e Medio Credito Centrale. Lo sportello di Artigiancassa della Cna Latina è a disposizione di tutte le imprese del territorio per la presentazione delle istanze. Possono presentare le domande Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI); Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica; Liberi professionisti. L’entità del finanziamento va da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 50mila euro a tasso zero. La dotazione complessiva del fondo è di 72,2 milioni di euro ed è possibile presentare le domande per l’accesso al credito dal 25 gennaio 2022.





“A poche ore dall’imminente apertura del Fondo rotativo del piccolo credito – spiega Testa – il nostro sportello ha già registrato numerose istanze da parte delle imprese locali a testimonianza che l’immissione di liquidità e l’agevolazione nell’accesso al credito rimane uno dei punti nodali per la ripartenza e tenuta del nostro tessuto economico imprenditoriale duramente provato dall’emergenza sanitaria. Non a caso, nel biennio 2020 2021 l’ attività del nostro ufficio Credito è stata molto intensa, con oltre 300 richieste istruttorie di finanziamento sia tramite le misure previste dai decreti emanati dal Governo per effetto del Covid sia tramite le procedure ordinarie ed in questo senso, proprio per favorire lo sviluppo e la crescita delle nostre imprese abbiamo, come Confidi, rilasciato garanzie per un’esposizione complessiva di 2 milioni di euro. Il nostro obiettivo – conclude Testa – rimane quello di fornire risposte rapide alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) un accesso al credito con una sostanziale riduzione dei costi e de tempi necessari per l’erogazione”.