Spese del campo sportivo a carico del Comune, il sospetto degli inquirenti

Per anni le utenze del campo sportivo “Vittoria” di Borgo Hermada, in concessione alla società sportiva Hermada di cui è presidente l’ormai ex vice sindaco di Terracina, Pierpaolo Marcuzzi, sarebbero state pagate dal Comune.

Il particolare emerge dall’inchiesta del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e del sostituto Antonio Sgarrella, che ha portato all’arresto di Marcuzzi, accusato di falso ideologico, tentata truffa aggravata e turbativa d’asta per il finanziamento dei lavori da eseguire proprio in quella struttura e l’affidamento degli stessi, e di Emiliano Suffer, a capo della famiglia di giostrai che gestiva il luna park vicino al porto, accusato di tentata estorsione aggravata e istigazione alla corruzione nel momento in cui la Capitaneria ha bloccato quella che è considerata dagli inquirenti un’occupazione abusiva del demanio marittimo.





I carabinieri e le guardie costiere, effettuata il 20 ottobre 2020 una verifica dei contatori di acqua, luce e gas del campo sportivo, hanno appurato che le utenze erano tutte intestate al Comune di Terracina e che l’ente locale fino a quella data pagava i consumi.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che, in base alla concessione del 3 agosto 2015, la società Hermada avrebbe dovuto provvedere entro 90 giorni alla voltura di quei contratti.

In tal modo, secondo gli inquirenti, la società presieduta da Marcuzzi avrebbe ottenuto un indebito vantaggio patrimoniale, a danno delle casse comunali, pari a 49.720 euro.