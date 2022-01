Benacquista Latina Basket, Darryl Joshua Jackson è un nuovo giocatore nerazzurro

Darryl Joshua Jackson, nasce a La Valletta (Malta) il 17 dicembre 1985 e cresce cestisticamente al Warmer Pacific college, nella stagione 2008/2009 Darryl approda in Europa per vestire la maglia dell’Energia Rovinari Targu Jiu, formazione militante nella massima divisione in Romania. Nella serie A rumena rimane per ulteriori due stagioni: prima a Pitesti e poi alla Steaua Bucarest, partecipando anche alla Fiba Eurochallenge. Nel 2011/2012 si trasferisce a Cipro e conquista il campionato con l’Etha Engomis di Nicosia. La stagione successiva vola in Germania e gioca la Bundesliga con la squadra del Ludwigsburg. Inizia la stagione 2013/2014 nel massimo campionato georgiano con il Sukhumi, che però lascia a dicembre, prima di arrivare in Italia e rimanerci in via definitiva. La sua avventura nello Bel Paese inizia con l’Enel Brindisi (serie A), con cui però disputa solo sei partite. Nel 2014/2015 scende di categoria, si accasa a Roseto Sharks in Legadue, dove si mette in mostra con 15,4 punti di media in 21 gare. Sempre nella seconda categoria nazionale, la stagione successiva indossa i colori dell’U.C.C. Casalpusterlengo, con cui mette in evidenza una media di 17,2 punti a partita e il 47,4% di realizzazione da tre punti. L’ottimo campionato disputato gli vale la chiamata in massima serie, a inizio stagione in corso, dalla Juvecaserta, dove però non trova molto spazio (8,4 minuti di media e 2,7 punti di media in 12 partite giocate), e opta per scendere nuovamente di categoria approdando alla Givova Scafati (18,9 punti di media in 17 partite). Nella stagione 2018/2019 veste la canotta di Forlì (sempre in serie A2) mantenendo la media di 18 punti in 30 gare disputate. La stagione 2019/2020 lo vede inizialmente militare in Argentina con il Penarol Mar del Plata (2 partite e 11,6 punti di media) ma torna ancora una volta in Italia, a Bergamo dove ha viaggiato a 15,3 punti di media in 8 gare disputate. La scorsa stagione Jackson è stato chiamato in corsa nel mese di novembre, per sostituire l’infortunato Coolpepper, nuovamente dalla Givova Scafati con cui è rimasto poi fino alla fine della stagione. Nell’estate 2021 Darryl ha firmato con la Stella Azzurra Roma, nel girone Rosso della Serie A2 (lo stesso di Latina) con cui ha giocato fino a domenica 16 gennaio. Il giocatore maltese è approdato ora in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket.