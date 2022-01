PNRR, a Latina 993mila euro per riqualificare immobili di edilizia residenziale pubblica

Ammonta complessivamente a 993mila euro la somma proveniente dal PNRR attraverso la Regione Lazio che verrà erogata al Comune di Latina per riqualificare 26 alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono due i progetti ammessi a finanziamento: uno per 484mila euro che riguarderà 18 appartamenti Erp in Via Epicuro a Latina Scalo; l’altro per un totale di 509mila euro che verrà eseguito su 8 alloggi Erp in Via Golfo degli Aranci a Borgo Grappa.





Nel caso di Via Epicuro, si procederà a un intervento di efficientamento energetico dei 18 alloggi attraverso la sostituzione di infissi e caldaie, l’installazione del pannello solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario e delle cucine. Verrà inoltre riqualificata la strada pubblica di accesso con rifacimento e sistemazione del manto stradale, completamento dei marciapiedi su un lato, dotazione di segnaletica verticale e sostituzione e integrazione degli apparecchi per l’illuminazione stradale con tipo a led solare e pannello fotovoltaico.

Analogo intervento di efficientamento energetico riguarderà gli 8 alloggi di Borgo Grappa che saranno interessati, inoltre, dalla manutenzione degli intonaci esterni e dalla realizzazione di un cappotto termico. Verranno poi effettuate le seguenti opere di riqualificazione degli spazi pubblici: rifacimento e sistemazione del manto stradale, completamento dei marciapiedi su un lato, dotazione di segnaletica verticale, sostituzione e integrazione degli apparecchi per l’illuminazione stradale con tipo a led solare e pannello fotovoltaico e sistemazione delle aree a parcheggio esistenti.

Entrambi i progetti prevedono un miglioramento di oltre due classi energetiche per ciascuno dei 26 alloggi.

“C’è grande soddisfazione – commenta l’Assessore al Patrimonio Dario Bellini – per aver intercettato questa importante somma attraverso due progetti che sono stati interamente sviluppati dagli uffici del Servizio Patrimonio, Edilizia pubblica, Espropri, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto. Ancora una volta Latina si è fatta trovare pronta sui fondi del PNRR che serviranno a migliorare la qualità della vita di numerose famiglie residenti in zone al di fuori del centro città verso le quali però l’attenzione dell’Amministrazione è massima”.