Latina dice addio al presidente del Parlamento Europeo Sassoli, le commemorazioni

Il Comune di Latina ha organizzato per domani, 14 gennaio 2022, giornata in cui verranno celebrati i funerali di Stato di David Sassoli, due momenti commemorativi in ricordo del Presidente del Parlamento Europeo.

La prima commemorazione è in programma per le ore 15.00 davanti all’ingresso principale del Palazzo Comunale e si svolgerà in collaborazione con la sezione di Latina del Movimento Federalista Europeo (MFE) e il Forum dei Giovani. Interverranno il Sindaco Damiano Coletta e, in rappresentanza della Provincia di Latina, la Consigliera Provinciale Valeria Campagna. Verranno letti degli stralci degli interventi del Presidente del Parlamento Europeo e brevi testimonianze.





Secondo appuntamento alle ore 18.00 presso il “Monumento all’inclusione” inaugurato dallo stesso David Sassoli al parco San Marco. Questa commemorazione è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione Varaldo Di Pietro e si svolgerà alla presenza del Sindaco Coletta e del Presidente della Fondazione Gianni Di Pietro. Sul monumento dedicato a Eunice Kennedy Shriver verrà realizzata una illuminazione artistica con l’esecuzione di un suggestivo sottofondo musicale.