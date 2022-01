Un guasto, sulla tratta Roma-Napoli via Formia e segnalato a partire dalle 6.40 di questa mattina ha messo in ginocchio il traffico ferroviario per alcune ore, portando anche alla parziale cancellazione di alcune corse e l’accumulo di oltre 100 minuti di ritardo.

Dopo l’intervento dei tecnici delle Ferrovie dello Stato per il disservizio nella zona di Formia, il traffico ha ripreso gradualmente la normalità.