Polizze auto: boom di preventivi per le assicurazioni on line

Chi ha intenzione di guidare il suo veicolo in strada è obbligato per legge a munirsi di una polizza RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli), che assicura i danni procurati a terzi dalla circolazione del proprio automezzo.

Il trasgressore, sprovvisto di assicurazione, può subire diverse conseguenze, tra cui la sanzione amministrativa pecuniaria, la perdita di 5 punti sulla patente e il sequestro del mezzo.





Naturalmente, risulterà innanzitutto fondamentale sottoscrivere una polizza con la compagnia desiderata, con i proprietari di veicoli che possono scegliere liberamente l’assicurazione che sia in grado di soddisfare le loro esigenze.

A questo proposito, è interessante notare come un’ampia maggioranza di guidatori si serva di comparatori di assicurazioni come 6sicuro.it: il motivo è legato al fatto che la procedura on line messa a disposizione da questi siti consente di analizzare in modo semplice e veloce i preventivi di diverse compagnie assicurative. Tali portali consentono dunque di trovare, comodamente da casa, una polizza non solo conveniente ma anche personale, ovvero idonea ad adempiere le richieste mosse dagli utenti stessi.

Negli ultimi anni molti hanno usufruito dei medesimi al fine di ottenere offerte vantaggiose; infatti, la crisi economica, aggravata ulteriormente dalla pandemia da Covid-19, ha spinto i cittadini a cercare il risparmio in tutti i settori, incluso quello assicurativo. Tutto ciò ha determinato un boom di preventivi per le polizze auto online.

Perché rivolgersi ai comparatori assicurativi?

Ricorrere ai portali comparatori come 6sicuro.it permette di risparmiare tempo, energia e denaro, trovando l’assicurazione auto online più adatta alle proprie necessità in pochi click.

I migliori portali offrono la possibilità ai proprietari di automezzi di confrontare i preventivi di numerose assicurazioni online, come per esempio Allianz Direct, Direct assicurazioni, Genertel, GenialClick e Zurich Connect. Il tutto per garantire un servizio completo, sicuro e vantaggioso. In pochi secondi gli utenti possono individuare gratuitamente la compagnia che più soddisfa i propri interessi.

Inoltre, molte compagnie assicurative consentono di sottoscrivere il prodotto direttamente tramite i comparatori online, in totale sicurezza informatica e mediante diverse modalità di pagamento, come carta di credito, PayPal, bonifico bancario oppure in contanti o assegno permettendo agli stessi di recarsi direttamente in sede.

Assicurazioni auto online: come scegliere le coperture accessorie

I guidatori, una volta individuata la compagnia assicurativa adatta, possono anche scegliere di personalizzare la propria RC Auto introducendo garanzie accessorie.

Tali compagnie online assicurano ai medesimi di aggiungere clausole opzionali alla polizza obbligatoria, come per esempio quella furto e incendio o Kasko. Entrambe sono dirette a rimborsare i danni del veicolo e, soprattutto, quelli provocati rispettivamente in caso di furto e incendio e quelli determinati a seguito di eventi, come per esempio urti o uscite di strada, determinati dal conducente in caso sia di ragione che torto.

Inoltre, in virtù della polizza difesa legale, le assicurazioni online garantiscono al proprietario del mezzo un’assistenza legale per i procedimenti penali o per la risoluzione di controversie civili giudiziali o stragiudiziali, coprendo i costi difensivi.

È molto richiesta, inoltre, anche la polizza assistenza stradale, la quale consente di essere soccorso in caso di malfunzionamento del mezzo o di esaurimento del carburante grazie all’intervento di professionisti.

Infine, chi è sprovvisto di garage ed è costretto a lasciare il veicolo in strada può decidere di accrescere la tutela della propria auto optando per diverse polizze, come quella cristalli, eventi atmosferici, eventi socio-politici o per atti vandalici: in questi casi l’assicurazione copre, rispettivamente, le spese per la riparazione o sostituzione dei vetri, per i danni causati da agenti atmosferici, per i danneggiamenti avvenuti durante scioperi o manifestazioni oppure per quelli provocati intenzionalmente da terzi.

Da ultimo, e non per minore importanza, gli utenti possono usufruire della polizza di rinuncia alla rivalsa secondo la quale la compagnia assicurativa, qualora dovesse risarcire i danni causati dalla negligenza del cliente, sarebbe costretta a non rivalersi sullo stesso.