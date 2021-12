Incidente mortale, sparito il Rolex della vittima: l’appello della sorella

Dopo l‘incidente mortale avvenuto tra Sezze e Roccagorga nella notte di Natale, costato la vita a Leonardo Nardacci, la sorella ha lanciato un appello via social: è sparito il Rolex indossato dalla vittima al momento del dramma.

“A quelli che hanno soccorso mio fratello questa notte chiedo cortesemente di restituire l’orologio che gli avete tolto al polso mentre era morto, un Rolex batman (blue e nero), a tutti quelli che lo vedono al polso di qualcuno (c’è ne sono pochissimi in giro) o a qualcuno che sa di una vendita, per favore fatemi sapere, era un ricordo”, ha scritto sul proprio profilo Facebook la donna. Chiedendo di condividere ed aggiungendo: “Se non avete coraggio a restituirlo inviatemelo a casa”.





Intanto il Comune di Roccagorga, paese di residenza di Leonardo Nardacci, ha reso noto un sentito messaggio di cordoglio: “Esprimiamo profonda vicinanza per il grave lutto che ha colpito la nostra comunità, la perdita di una giovane vita a causa di un drammatico incidente stradale lascia tutti noi attoniti e sconvolti. La comunità si stringe al dolore della famiglia in questo doloroso momento”.