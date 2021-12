FLASH – Incidente stradale con esiti drammatici, nella nottata di Natale. Si è verificato nel territorio di Sezze, lungo via Roccagorga: un uomo è morto, mentre una donna è rimasta ferita.

Viaggiavano a bordo di una macchina che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, finita fuori strada.





Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Latina.

SEGUONO AGGIORNAMENTI