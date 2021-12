Investito e ucciso a Minturno, arrestato il pirata della strada

Individuato a stretto giro dai carabinieri della Compagnia di Formia, è finito in manette il pirata della strada che mercoledì sera a Marina di Minturno ha travolto e ucciso il 61enne marocchino Dribi Habib, per poi dileguarsi. Autore dell’investimento mortale, avvenuto alla guida di una Toyota Aygo, è Alessandro D’Ambra, un 44enne pregiudicato originario di Caserta e domiciliato a Caivano, dove era sottoposto all’obbligo di dimora.





A carico dell’uomo le accuse di omicidio stradale, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio. Una volta rintracciato e trasferito presso l’ospedale Dono Svizzero per le verifiche di rito relative all’assunzione di alcol e droghe, che hanno dato esito positivo, il 44enne è infatti andato in escandescenze.

La vittima del sinistro era uscita da casa in ciabatte e pigiama per comprare un pacchetto di sigarette in un bar, secondo le ricostruzioni venendo travolto mentre attraversava l’Appia sulle strisce pedonali.