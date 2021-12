Itri, parcheggi a pagamento: per gli abbonamenti ecco la piattaforma telematica

Il Comune di Itri e il Comando della polizia locale presentano alla cittadinanza “un importante ed innovativo servizio per la gestione dei parcheggi e della sosta a pagamento” sul territorio comunale.

E’ stata infatti sviluppata una piattaforma telematica 2.0 denominata www.parkingitri.it che consentirà ai cittadini, in maniera autonoma e senza recarsi in ufficio, previa registrazione, di attivare o rinnovare un abbonamento per la sosta auto: il sistema, infatti, sarà in grado di confermare e generare autonomamente l’abbonamento che dovrà essere esposto sul veicolo per il quale è stato richiesto.





Tra pochi giorni sarà attiva anche l’App ‘Telepass’ che consentirà di pagare il parcheggio e la sosta anche giornaliera e/o oraria direttamente tramite App.

“Con questa iniziativa l’amministrazione conferma di voler dare un forte impulso alla realizzazione di una smart city anche a Itri, sulla strada dell’innovazione tecnologica per la mobilità urbana”, evidenziano dal Comune.

Gli uffici della polizia locale resteranno comunque disponibili, nei prossimi mesi, per supportare e guidare il cittadino nell’acquisto dell’abbonamento.