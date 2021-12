“The house of coffee”, nasce la prima scuola di caffé a Itri

A Itri, un piccolo paese della provincia di Latina, tre Coffeelovers professionisti del settore danno vita alla prima scuola di caffè specializzata in zona: “The House Of Coffee“.

Dall’esterno potrebbe sembrare semplicemente un appartamento, ma, varcando la soglia, si respira da subito “aria“ di caffè: profumo di “crudo“ dalla zona tostatura e di macinato fresco dall’aula baristi.





L’arredamento, a cura di Donatella Suprano e Sonia Pucciariello è per la maggior parte hand made e vuole richiamare lo stile dei paesi d’origine. L’organico di formazione si compone dei tre elementi ideatori del progetto:

Patrick Sinapi (Coffee Expert, Micro roaster, consulente per Caffetteria/Bar, comproprietario del Bix Cafè) Roberto Sinapi (Coffee Expert, consulente per Caffetteria/Bar comproprietario del Bix Cafè , A.D.F.) Simone Giordano (Coffee Expert, Authorized SCA Trainer per le discipline Barista e Brewing, consulente per Caffetteria/Bar).

“The House Of Coffee“ è dedicata alla diffusione della cultura del caffè d’eccellenza tramite la formazione professionale riconosciuta SCA (Specialty Coffee Association) e una serie di eventi che punterà alla condivisione del concetto Qualità a 360°, come la Masterclass di Latte Art tenutasi il 6 e 7 Dicembre da Manuela Fensore (Campionessa del Mondo di Latte Art 2019) e Carmen Clemente (Campionessa Italiana di Latte Art 2020 ).

In questa due giorni, i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con due giganti della Latte Art, imparando tecniche innovative di montatura e gestione del latte utilizzate in ambito agonistico, mettendo a punto una meccanica del lavoro utile a migliorare qualità e rapidità nel servizio di tutti i giorni, con l’aggiunta dell’effetto Wow.

La scuola nasce per il desiderio dei tre Coffeeexperts di riqualificare la figura del Barista, in un territorio principalmente turistico, in cui troppo spesso viene ancora etichettato come lavoro di passaggio o ripiego e spesso privo di ogni specializzazione.

Al piano di sotto il “ Bix Cafè “: Caffetteria Specialty dei cugini Patrick e Roberto,ampia dimostrazione che una caffetteria di livello è possibile.

“ The House Of Coffee “ ha tra gli obbiettivi: formazione professionale, Masterclass con i nomi più qualificati nel mondo del caffè, Open Days informativi, degustazioni, consulenze a 360° nel ramo Caffetteria/Bar, coaching per i circuiti Nazionali di gare Barista, e tanto altro.

“The House Of Coffee” vuole essere un vero e proprio Movimento della Coffee Revolution.