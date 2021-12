Basket, la Benacquista e la terza vittoria consecutiva

Una gara giocata a ritmo alto dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket, di fronte a un avversario che, nonostante le assenze e gli infortuni, ha dimostrato una grande forza di volontà lottando fino alla fine con grande veemenza.

Anche in questo caso il successo dei nerazzurri, il terzo consecutivo, è figlio di una buona prova di squadra e della capacità di non perdere la concentrazione fino al termine del match. Sugli scudi uno stratosferico Aka Fall che con 31 punti realizzati (14/20 nel tiro da 2, 3/4 ai liberi) di cui 2 schiacciate, 10 rimbalzi conquistati, 2 stoppate e 2 assist ha raggiunto 40 di valutazione. Altro dato significativo i 10 assist distribuiti da Capitan Passera ai compagni. In doppia cifra anche Henderson, Lautier e Veronesi.