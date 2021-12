Ruba abbigliamento al centro commerciale: arrestato dalla Volante

Nella giornata di sabato i poliziotti della Volante di Latina hanno tratto in arresto un cittadino tunisino 30enne, ritenuto responsabile di furto aggravato e già noto alle forze dell’ordine perché autore di un precedente e molto recente reato contro il patrimonio.

Nella tarda mattinata, infatti, l’uomo era stato notato aggirarsi nei magazzini OVS del centro commerciale Latina Fiori, attirando i sospetti del personale addetto alla sicurezza del centro.





Fermato subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, è stato in effetti trovato in possesso di un giubbotto, di una felpa e di un cappellino, ancora etichettati ma privi delle placche antitaccheggio, che erano state in precedenza forzate. La merce era stata occultata all’interno di uno zainetto contenente anche una tronchesina, utilizzata allo scopo.

E’ stato subito richiesto l’intervento sul posto di una Volante, i cui agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato e al sequestro dell’arnese utilizzato per lo scasso.

L’uomo, sottoposto già in mattinata all’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Latina, è stato giudicato con rito direttissimo e condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa.