Strade dissestate a Cisterna: interventi urgenti di sicurezza

Secondo week end di interventi sulle strade maggiormente dissestante di Cisterna di Latina.

L’arrivo della pioggia ha costretto a sospendere i lavori di riempimento delle buche che si sono create sul manto stradale in molte strade e vie della periferia.

La tregua dalla pioggia ha permesso agli operai della ditta incaricata di riprendere i lavori.

“A causa dell’esiguità dei fondi disponibili – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli – possiamo provvedere solo ad un urgente ripristino della sicurezza delle strade a fronte dei rilievi dell’Ufficio progettazione e Lavori Pubblici e delle segnalazioni della Polizia Locale. Stiamo dando priorità alle situazioni ritenute di maggior pericolo per l’incolumità dei cittadini, come nelle zone di Borgo Flora, Le Castella, via Provinciale per Latina e altre.

Il tema della sicurezza stradale è particolarmente sentito da questa Amministrazione. Per questo abbiamo già deliberato in Giunta un prelevamento dal fondo di riserva per ulteriori spese per la manutenzione di quelle strade che dovessero danneggiarsi successivamente a questo intervento. Inoltre abbiamo inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, operativo dopo l’approvazione del bilancio, il rifacimento di molte delle arterie stradali cittadine”.