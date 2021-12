Terza dose per over 18: domenica disponibili 400 vaccini presso l’ICOT di Latina

“Ci si vaccina di domenica: accadrà per 400 “OVER 18” presso l’ICOT sito in via Franco Faggiana a Latina, grazie anche al contributo dell’Associazione Italiana Ospedaliera Privata A.I.O.P. Lazio che ha aderito all’iniziativa organizzata per domenica 5 dicembre”.

E’ quanto rende noto la ASL di Latina in merito all’open day vaccinale previsto per questa domenica.





“Saranno disponibili 400 dosi di vaccino Moderna che sarà somministrato alla popolazione con più di 18 anni, che si presenterà presso il centro Vaccinale dell’ICOT dalle ore 08:00 – 16:00 per effettuare la terza dose “booster” (di richiamo), purché abbia superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato”.