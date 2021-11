Formia, semaforo divelto: l’appello della consigliera Villa per la messa in sicurezza

Tra la notte del 30 ottobre e il 1 novembre, probabilmente causato dal passaggio di un veicolo pesante, è stato divelto il semaforo che regola l’incrocio tra via Vindicio e via Unità d’Italia. Un’emergenza che appare passata in secondo piano: “Da quella notte il semaforo in direzione Roma è inesistente, mentre quelli che regolano la direzione Napoli o l’accesso di via Vindicio sono lampeggianti” sottolinea la consigliera comunale Paola Villa, in quota Un’Altra Città-M5s. “L’incrocio è estremamente pericoloso, e con le intense piogge di questi giorni diventa quasi impraticabile ed è arduo attraversarlo in sicurezza”.

“L’assessore ai Lavori pubblici desse quantomeno notizie sulla tempistica di ripristino dell’impianto”, l’appello di Villa. “Il comando di polizia locale posizionasse una pattuglia per regolare soprattutto l’ingresso dei camion che provengono dal porto commerciale di Gaeta e attraverso via Vindicio, si immettono sull’Appia in direzione Itri”.





“Si invita l’amministrazione a intervenire prontamente perché non possibile alcuna altra procrastinazione, invitando altresì a pronta valutazione circa la manutenzione degli impianti semaforici in modo tale che la stessa venga messa in capo al settore polizia municipale, per garantire, con l’unione tra sicurezza e manutenzione, maggiore cura e tutela del cittadino. Il nostro impegno sarà la costante richiesta di informazioni e risposte da parte degli uffici preposti”.